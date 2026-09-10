الرئيسية/دولياتالجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإماراتإبلاغ السفير الإماراتي رسميًا بالقرار ومنحه 48 ساعة لمغادرة البلاد10 سبتمبر 2026 14:05آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 15:17مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائريةأأالجزائز:أخبار 24الاماراتالعلاقات الدبلوماسيةالامارات العربية المتحدةالجزائرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدين الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء الاحتلال لسورياترامب يتعهد بـ5 آلاف دولار لكل أمريكي حال فوز الجمهوريين"بن فرحان" يبحث مع نظيره العُماني مستجدات المنطقة وحرية الملاحةسوريا تدين دخول "نتنياهو" إلى أراضيها