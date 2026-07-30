الرئيسية/دولياتالجيش الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على إيرانردًا على محاولات إيرانية لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط.30 يوليو 2026 03:06آخر تحديث : 30 يوليو 2026 03:50الجيش الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على إيرانأأواشنطن:أخبار 24مضيق هرمزالجيش الامريكيايرانالشرق الاوسطالتعليقاتأأخبار ذات صلةاندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط بمصر المملكة تُجدد رفضها لمحاولات تغيير الوضع التاريخي للقدسترامب: تلقيت إفادة بشأن ما حدث في مصر وسنقصف إيرانالرياض تستضيف النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الإنساني