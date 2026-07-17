الرئيسية/دولياتالجيش الأميركي يطلق موجة ضربات جديدة على إيرانالعمليات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية18 يوليو 2026 01:07آخر تحديث : 18 يوليو 2026 01:07الجيش الأميركي يطلق موجة ضربات جديدة على إيرانأأواشنطن:أخبار 24واشنطنالجيش الامريكيايرانالقيادة المركزية الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترحّب بمبادرة تسيير رحلات منتظمة بين عمّان وصنعاءإصابة منتسبين للقوات البرية الكويتية إثر هجمات إيرانيةمصرع 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين جراء انهيار أرضي بالصين"مسام" يتلف 4573 قطعة من المخلفات الحربية في أبين