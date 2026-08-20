الرئيسية/دولياتوصول حاملة طائرات أمريكية جديدة إلى الشرق الأوسط تحل بدلاً من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" 20 أغسطس 2026 18:43آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 18:49حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن أثناء عبورها بحر العربأأواشنطن:أخبار 24البحرية الاميركيةحاملة طائراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةانتخاب ميرزا ألامجير رئيسًا لـ"بنغلاديش"اجتماع خليجي - صيني لبحث التعاون وتداعيات الاعتداءات الإيرانية "القوات اليمنية" تنفذ 81 عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثيتدشين المرحلة الثالثة من تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة برًا