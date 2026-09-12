الرئيسية/دولياتالجيش اللبناني يوقف قريبًا لبشار الأسد في قضية مخدراتضبطت السلطات برفقته نجل أبرز تاجر مخدرات لبناني12 سبتمبر 2026 10:10آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 10:25قوات الجيش اللبناني تنتشر في قرية كفر رمان جنوب لبنان أعقاب غارة إسرائيلية في 7 سبتمبر 2026 — AFPأأبيروت:أخبار 24الجيش اللبنانيقضايا المخدراتبشار الاسدلبنانالتعليقاتأأخبار ذات صلةزلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسياضربات يمنية تشلّ قدرات الحوثيين في المخا وذبابإدانات خليجية وعربية لاستهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب"المملكة ترحب بإطلاق التحالف العالمي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي