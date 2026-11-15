الرئيسية/دولياتالجيش اليمني: تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل لناأشاد بموقف القوات الجنوبية لفك حصار تعز وحماية عدن والمحافظات المجاورة15 نوفمبر 2026 10:52آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 10:52صورة جوية لمنطقة مضيق باب المندبأأعدن:أخبار 24تعزالقوات المسلحة اليمنيةمليشيات الحوثيعدنباب المندبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبحرين: تدمير اعتداءات جوية إيرانية قبل تحقيق أهدافهاالقوات اليمنية تتصدى لطائرات مسيرة حوثية بمأربإدارة ترامب تكشف سبب تعليق الطيران المفاجئ استمرار توزيع الوجبات السعودية الجاهزة في غزة