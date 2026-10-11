الرئيسية/دولياتالجيش اليمني: تحييد 900 عنصر حوثي خلال 1732 عملية استهدافوتدمير وإعطاب أكثر من 287 آلية ووسيلة ومعدة عسكرية11 أكتوبر 2026 21:54آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 22:010:47الجيش اليمنيأأعدن:أخبار 24الجيش اليمنيالمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ومصر وباكستان وتركيا تدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثيالملك يدعو سلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبيةتسيير حافلات لنقل المواطنين العالقين في دبي والأردن إلى المملكةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والسوري سبل دعم أمن المنطقة