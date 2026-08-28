الرئيسية/دولياتالجيش اليمني: 5 قتلى من الحوثيين وتدمير مخزن ذخائر بالضالعأسفرت الضربة عن تدمير مخزن للذخائر كان داخل المبنى29 أغسطس 2026 00:11آخر تحديث : 29 أغسطس 2026 00:13الجيش اليمني يسقط 5 حوثيين ويدمر مخزن ذخائر بالضالعأأعدن:أخبار 24المليشيات الحوثيالمليشيات الحوثيةاليمنالقوات المسلحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تعزّي ملك النرويج في وفاة الملك هارالد الخامسبرلين تتعرض للابتزاز بعد سرقة بيانات خلال هجوم سيبرانيالمملكة تدشن مشروع الاستجابة العاجلة لتوفير مياه الشرب في غزةالقيادة تعزي رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية