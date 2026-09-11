الرئيسية/دولياتالجيش اليمني يسقط 5 مسيّرات ويبدأ قصف "صندوق القتل" القوات الجوية تشارك في المعارك باستخدام أسلحة نوعية11 سبتمبر 2026 19:49آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 19:49القوات المسلحة اليمنيةأأعدن:أخبار 24ميليشيات الحوثيالعمليات العسكرية في الجوفالقوات المسلحة اليمنيةالطائرات المسيّرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسفير السعودي يناقش مستجدات لبنان مع نواب "تحالف التغيير"سوريا تعتقل 9 طيارين متهمين بقصف مدن خلال عهد الأسدعقوبات أميركية جديدة على جهات موالية لطهرانالمملكة: اعتداءات الحوثي تستوجب موقفًا واضحًا من مجلس الأمن