الرئيسية/دولياتالجيش اليمني يوقع 90 قتيلًا وجريحًا في صفوف الحوثيين بالوازعيةأسفرت العمليات عن تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين18 سبتمبر 2026 01:20آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 01:20الجيش اليمني يوقع 90 قتيلًا وجريحًا في صفوف الحوثيين بالوازعيةأأعدن:أخبار 24الجيش اليمنيالحوثيينمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةحادث بحري على بعد 16 ميلاً في هرمز قبالة عماناجتماع سعودي - قطري لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والعسكريأمريكا توافق على بيع الطائرات المقاتلة إف-35 للمملكةسوريا: أحكام بالإعدام والمؤبد بحق متورطين في أحداث الساحل