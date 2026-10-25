الرئيسية/دولياتالحوثيون "قرامطة العصر الحديث" يستهدفون المقدسات عقيدة القرامطة تتجدد في صواريخ الحوثي.. والدفاع الجوي السعودي يكسر طموحاتهم25 أكتوبر 2026 18:08آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 18:271:22أأالرياض:سليمان العنزيمليشيات الحوثي الإرهابيةالميليشيات في اليمناليمنالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةصدور بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكةولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليونانالنيابة العامة العُمانية تحذر من الإساءة للدول ورموزها عبر منصات التواصلوزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني المستجدات الراهنة