الرئيسية/دوليات"الخارجية" تدعو المتأثرة رحلاتهم للتواصل مع بعثات المملكة بالخارج لطلب المساعدة وتقديم الإرشادات اللازمة10 أكتوبر 2026 19:56آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 20:29شعار وزارة الخارجيةأأالرياض:أخبار 24وزارة الخارجيةمطار الملك خالد الدوليالخارجيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني: تحييد 1150 من مليشيا الحوثي خلال 1900 عمليةالصومال يدين الهجمات على مطارَي أبها والملك خالد الدوليينوزير الخارجية ونظيره العُماني يبحثان التطورات الإقليمية والحلول الدبلوماسيةتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى سبتمبر 2027