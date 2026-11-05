الرئيسية/دولياتالخارجية: مزاعم “وول ستريت جورنال” بشأن مطالب الحوثي غير صحيحةأكد أن ما نشرته الصحيفة من نسج خيال كاتبي المقال5 نوفمبر 2026 22:27آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 22:44 السفير رائد قرمليأأالرياض:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةمليشيات الحوثيوزارة الخارجيةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات المسلحة اليمنية تحيّد نحو 440 من عناصر المليشيا وقياداتهاوزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليميةولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليونإدارة ترامب تستعد لمعركة رقابية و"هيغسيث" في قلب العاصفة