الرئيسية/دوليات "الخريجي" يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات بين البلدينناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك27 أغسطس 2026 18:13آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 18:171 / 3 وليد الخريجي يلتقي نائب وزير خارجية تركيا في جدةأأجدة:أخبار 24تركياالمهندس وليد الخريجيوزارة الخارجيةنائب وزير الخارجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينًا عامًا لـ"التعاون الإسلامي"تفاهم بين المملكة وسوريا للتعاون بمجال النقل البري والسكك الحديديةالكهموس يبحث مع مسؤول أوروبي التعاون الدولي بمكافحة الفساد"الصحة العالمية" تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا