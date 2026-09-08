الرئيسية/دولياتالخريجي يسلّم فهمي قطعة من كسوة الكعبة هدية للجامعة العربيةتأكيد على حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة8 سبتمبر 2026 14:32آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 15:25نائب وزير الخارجية يسلّم أمين عام جامعة الدول العربية قطعة من كسوة الكعبةأأالقاهرة:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالمهندس وليد الخريجيخادم الحرمين الشريفينكسوة الكعبةنبيل فهميجامعة الدول العربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبريطانيا تعتزم حظر سلع مستوطنات الضفة الغربيةوزير الخارجية: المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها وحماية مصالحهاإدانات خليجية وعربية لهجمات الحوثيين على المنطقة الجنوبيةاستئناف حركة الطيران بمطار جاكرتا تدريجيًا بعد ثوران بركاني