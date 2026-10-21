الرئيسية/دولياتالدفاع اليمنية: تجمعات الحوثيين أهداف عسكرية مشروعة عدم المشاركة في أي تجمعات تُقام تحت مسميات مثل النكف القبلي22 أكتوبر 2026 02:07آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 02:07القوات المسلحة اليمنية أأعدن:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةمليشيات الحوثيوزارة الدفاع اليمنيةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العليمي": هجمات الحوثيين على المطارات تستدعي وحدة دولية مركز الملك سلمان للإغاثة يوفّر مياه الشرب لـ595 نازحًا في عدنحزمة مشروعات تنموية سعودية لتعزيز الرعاية الصحية باليمنولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من الرئيس المصري