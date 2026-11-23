الرئيسية/دولياتالديمقراطيون يحققون أغلبية تاريخية في مجلس النوابفوز "هابارد" يرفع مقاعد الحزب الديمقراطي بالنواب إلى 258 مقعداً23 نوفمبر 2026 14:29آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 14:29مجلس النواب الأمريكيأأواشنطن:أخبار 24الانتخابات الامريكيةمجلس النواب الامريكيالولايات المتحدة الامريكيةدونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةإندونيسيا توقّع عقد مشاركتها في "إكسبو 2030 الرياض"أوكرانيا تتبنى استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبياالمملكة تدشّن مشروعاً لدعم الأطفال الأيتام في السودانالمملكة تدين بشدة الهجمات على الخرطوم وتطالب بحماية المدنيين