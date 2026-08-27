الرئيسية/دولياتالرئيس السوري يعيّن "مظلوم عبدي" مستشارًا للرئاسةعقب إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة مستقلة28 أغسطس 2026 00:52آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 00:52الرئيس السوري يعيّن "مظلوم عبدي" مستشارًا للرئاسةأأدمشق:أخبار 24الاكرادسوريادمشقأحمد الشرعالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الخريجي" يبحث مع عدد من نظرائه سبل تعزيز العلاقات تجديد رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي