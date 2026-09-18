الرئيسية/دولياتالسفارة لدى واشنطن: نرحب بالقرار الأمريكي بشأن بيع طائرات F-35 للمملكةتعكس قوة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأميركية واستمراريتها18 سبتمبر 2026 05:25آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 05:25السفارة لدى واشنطنأأالرياض:أخبار 24واشنطنالولايات المتحدة الامريكيةسفارة السعوديةطائراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني يوقع 90 قتيلًا وجريحًا في صفوف الحوثيين بالوازعيةحادث بحري على بعد 16 ميلاً في هرمز قبالة عماناجتماع سعودي - قطري لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والعسكريأمريكا توافق على بيع الطائرات المقاتلة إف-35 للمملكة