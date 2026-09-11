الرئيسية/دولياتالسفير السعودي يناقش مستجدات لبنان مع نواب "تحالف التغيير"شارك في حفل وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت11 سبتمبر 2026 15:29آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 15:29السفير الدوسري يشارك في حفل وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروتأأبيروت:أخبار 24السفارة السعودية في لبنانالسفير فهد الدوسريبيروتالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوريا تعتقل 9 طيارين متهمين بقصف مدن خلال عهد الأسدعقوبات أميركية جديدة على جهات موالية لطهرانالمملكة: اعتداءات الحوثي تستوجب موقفًا واضحًا من مجلس الأمنمقذوفات مجهولة تضرب سفينتين قرب عمان