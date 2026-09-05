الرئيسية/دوليات السفير الشمري يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس رومانيانقل تحيات القيادة إلى رئيس رومانيا5 سبتمبر 2026 23:06آخر تحديث : 5 سبتمبر 2026 23:17 السفير الشمري يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس رومانياأأبوخارست:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانسفراء المملكةرومانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: سنستعيد كامل اليمن.. وتعز لن تكون ممرًا آمنًا لمليشيا الحوثيمصرع طيارَين في تحطم طائرة عسكرية يونانيةاتفاق سعودي - ماليزي للتعاون في العمل المحاسبي والرقابيأمريكا والصين تعقدان محادثات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي