الرئيسية/دوليات"الصباحة".. الخزان الذي استغله الحوثي وقوداً لحروبهمنشأة نفطية تؤمّن الإمدادات العسكرية للحوثيين13 أكتوبر 2026 21:29آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 21:41خريطة منشورة لموقع محطة الصباحة المركزية في صنعاءأأصنعاء:أخبار 24المليشيات الحوثيالحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع ونظيره البولندي يبحثان سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها "التحالف": عملية نوعية لتحييد مصادر تمويل المجهود الحربي لمليشيا الحوثيالعليمي: إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه ترامب: الحوثيون يتصرفون بشكل سيئ للغاية