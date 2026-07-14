الرئيسية/دولياتالصحة العالمية: حالات إيبولا في الكونغو قد تصل إلى 4 أضعافالسلطات تعلن ارتفاع الإصابات إلى 1963 حالة منها 719 وفاة14 يوليو 2026 14:44آخر تحديث : 14 يوليو 2026 14:44صورة التقطتها طائرة مسيرة لأشخاص يحضرون دفن ضحايا مشتبه بإصابتهم بفيروس إيبولا أأالكونغو الديمقراطيةالايبولامنظمة الصحة العالميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبحرين: المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيرانيإدانات خليجية وعربية واسعة للهجوم الحوثي على المنطقة الجنوبيةترامب يبلغ الكونجرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيرانالجيش الأردني يعترض أربعة صواريخ قادمة من إيران