الرئيسية/دولياتالصومال يدين الهجمات على مطارَي أبها والملك خالد الدوليينقال إن هذه الهجمات تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي10 أكتوبر 2026 17:44آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 17:44مدخل منطقة المغادرة في مطار الملك خالد الدوليأأمقديشو:أخبار 24مطار الملك خالدالمليشيات الحوثيالصومالمطار ابهاالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية ونظيره العُماني يبحثان التطورات الإقليمية والحلول الدبلوماسيةتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى سبتمبر 2027ترامب يشكك في بث إعدام نضال حسن مباشرة وسط انتقادات واسعة"فانس" يختبر حظوظه الرئاسية في انتخابات التجديد النصفي بأوهايو