الرئيسية/دولياتالصين توسّع عقوباتها التجارية ضد كيانات يابانية وطوكيو تنددقيّدت بكين صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً 29 يونيو 2026 11:07آخر تحديث : 29 يونيو 2026 11:07وصفت اليابان القيود الصينية بغير المقبولة والمؤسفة للغايةأأبكين:"أخبار 24"بكينالصينطوكيوتايواناليابانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية