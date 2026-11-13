الرئيسية/دولياتالطيران الأمريكي يعود للعمل بعد ساعات من التعطلرصد مشكلات خطيرة في أنظمة اتصالات مراقبة الحركة الجوية14 نوفمبر 2026 00:29آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 05:10وقف إقلاع الطائرات على مستوى الولايات المتحدة أأواشنطن:أخبار 24إدارة الطيران الاتحادية الأمريكيةالطيرانالولايات المتحدة الامريكيةالسفرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبيت الأبيض يعلن لقاء ترامب وبوتين وشي البديوي يؤكد تمسك دول المجلس بأمنها واستقرارهاالقوات المسلحة اليمنية: تحييد 221 حوثياً وتدمير وإعطاب 73 آلية عسكريةالبرلمان العربي لملاحقة مليشيا الحوثي أمام الجنائية الدولية