الرئيسية/دولياتالعراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لشن هجمات ضد دول الجوار وجه رئيس الوزراء بفتح تحقيقٍ في واقعة استهداف المملكة من الأراضي العراقية27 يوليو 2026 21:18آخر تحديث : 27 يوليو 2026 21:18رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيديأأبغداد:أخبار 24العراقايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجلاجل يبحث في أوزبكستان تعزيز التعاون الصحي والاستثماريولي العهد يهنئ رئيس وزراء مولدوفا بمناسبة أدائه اليمين الدستوريةالمملكة: عازمون على ردع المعتدين والرد على مصادر إطلاق المسيّراتالأردن: إسقاط مسيرتين دون إصابات أو أضرار مادية