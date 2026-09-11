الرئيسية/دولياتالعراق يدين الهجمات على المملكة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها11 سبتمبر 2026 23:31آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 00:53رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيديأأبغداد:أخبار 24العراقالمملكةالحكومة العراقيةرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبديوي: استهداف منشآت الطاقة انتهاك صارخ للقانون الدوليالمملكة ترحب بإطلاق التحالف العالمي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي"الخارجية": استهداف أنابيب شرق غرب كان بمسيّرات من العراقوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والقطري الأوضاع الإقليمية