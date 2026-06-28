الرئيسية/دولياتالعراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين ضمن حملة ضد الفسادالاعتقالات شملت نواباً في مجلس النواب ومسؤولين تم رفع الحصانة عنهم28 يونيو 2026 13:45آخر تحديث : 28 يونيو 2026 13:45الحملة جاءت بناءً على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء "الزيدي"أأبغداد:"أخبار 24"الفسادالعراقالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية