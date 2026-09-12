الرئيسية/دولياتالعراق يغلق منفذًا حدوديًا مع إيران بعد الهجمات على المملكةأقرّت الحكومة باستهداف خط شرق غرب من العراق وأعفت قائد عمليات ميسان12 سبتمبر 2026 11:24آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 11:35رئيس الوزراء العراقي علي الزيديأأبغداد:أخبار 24خط أنابيب شرق - غربالعراقالحكومة العراقيةرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اللبناني يوقف قريبًا لبشار الأسد في قضية مخدراتزلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسياضربات يمنية تشلّ قدرات الحوثيين في المخا وذبابإدانات خليجية وعربية لاستهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب"