الرئيسية/دولياتالعراق يغلق 3 منافذ حدودية مع إيران بعد الهجمات على المملكةأقرّت الحكومة باستهداف خط شرق غرب من العراق وأعفت قائد شرطة ميسان12 سبتمبر 2026 11:24آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 15:58رئيس الوزراء العراقي علي الزيديأأبغداد:أخبار 24خط أنابيب شرق - غربالعراقالحكومة العراقيةرئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيديالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الإقليميةالجيش اللبناني يوقف قريبًا لبشار الأسد في قضية مخدراتزلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة جاوة في إندونيسياضربات يمنية تشلّ قدرات الحوثيين في المخا وذباب