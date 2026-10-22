الرئيسية/دوليات"العليمي": استهداف المطارات لن يثنينا عن إنهاء التهديد الحوثي عملية فجر اليمن لن تتوقف بأي حال عن تحقيق أهدافها وإنهاء الانقلاب22 أكتوبر 2026 21:59آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 21:59رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيأأعدن:أخبار 24الاعتداءات الحوثيةحضرموتاليمنرشاد العليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةغوتيريش: الهجمات الحوثية على المملكة غير مقبولةالمملكة تدعم التعليم في اليمن بـ60 مشروعاً ومبادرةوزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون الأمنيالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 512 حوثيًا وتدمّر 330 آلية عسكرية