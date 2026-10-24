الرئيسية/دولياتالعليمي: الحوثيون جمعوا بين أدوات كل التنظيمات الإرهابيةدعا إلى دعم التحركات الدولية لتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية 25 أكتوبر 2026 00:10آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 00:10رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليميأأعدن:أخبار 24التنظيمات الارهابيةمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبديوي: تعريض مكة لمخاطر يمثل تجاوزًا بالغ الخطورة القيادة تعزي ملك الأردن إثر الهجوم الإرهابي في الكركالقوات اليمنية: تنفيذ 736 عملية وتحييد 307 من مليشيا الحوثيوزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني