الرئيسية/دولياتالعليمي: "فجر اليمن" ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملةثمن موقف المملكة الثابت ودعمها الكامل للحكومة والشعب اليمني7 أكتوبر 2026 20:07آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 20:07رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، د. رشاد محمد العليمي خلال لقائه قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة د. أحمد عبيد بن دغرأأعدن:أخبار 24خادم الحرمينمليشيات الحوثيولي العهد الأمير محمد بن سلماناليمنرشاد العليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات "سعودية – أمريكية" لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة"اتحاد الغرف الخليجية" يبحث تعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الأسواقهجوم باليستي حوثي يستهدف مطار عدن الدولي استهداف ناقلة في مضيق هرمز وإصابة 12 من طاقمها