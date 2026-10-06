الرئيسية/دولياتالعليمي: لا بديل أمام عناصر المليشيات الحوثية عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة6 أكتوبر 2026 19:46آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 19:55رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رشاد محمد العليمي خلال متابعته عملية "فجر اليمن"أأعدن:أخبار 24مليشيات الحوثياليمنرشاد العليميالحكومة اليمنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه خميس مشيطوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والأردني التطورات الإقليميةالرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياضضربات نوعية في تعز تكبّد الحوثيين 100 قتيل