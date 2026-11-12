الرئيسية/دولياتالعليمي: لا سلام مع جماعة تدعي حقاً إلهياً في الحكم أكد أن إصرار المليشيا على الاحتفاظ بالسلاح خارج الدولة أمر مرفوض12 نوفمبر 2026 18:48آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 18:48الرئيس اليمني رشاد العليمي أأعدن:أخبار 24ايرامتعزاليمنرشاد العليميالمجلس القيادي اليمنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبمنحة سعودية.. توقيع عقود تنفيذ جسر البسيتين في البحرينولي العهد يهنئ "ميتشل" بإعادة انتخابه رئيسًا لوزراء غريناداخاص40 ألف ضربة.. الحوثيون تحت الضغطتحييد 219 من قيادات "الحوثي" وعناصرها وإعطاب 103 من معداتها