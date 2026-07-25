الرئيسية/دولياتالعليمي: ماضون في العمل مع التحالف لردع التهديد الحوثيالعرادة يدعو لتوحيد الجهود ورصّ الصفوف لمواجهة الحوثيين25 يوليو 2026 15:17آخر تحديث : 25 يوليو 2026 15:17العرادة يلتقي وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد قوات التحالف في مأربأأمأرب:أخبار 24الحرب على الحوثيينمجلس القيادة الرئاسي اليمنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقيادة تهنئ الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهوريةغوتيريش في دمشق بأول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 2009الجيش الأمريكي يعطّل ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على إيراناليمن يدين هجوم الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر