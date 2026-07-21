الرئيسية/دولياتالعليمي: نهج الابتزاز انتهى ولن نسمح بمصادرة قرار الحربثمن الدعم السعودي السخي والمستمر للشرعية والاقتصاد اليمني21 يوليو 2026 16:34آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:37رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د. رشاد العليميأأصنعاء:أخبار 24الحوثيونمجلس القيادة الرئاسي اليمنياليمنالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمريكا تحذر مواطنيها حول العالم مع تصاعد التوتر مع إيرانقوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانيةإدانات عربية وإسلامية لمزاعم الحوثيين تجاه المملكةالأردن: إسقاط 3 صواريخ إيرانية وتحييد 5 مسيّرات