الرئيسية/دوليات"العليمي": هجمات الحوثيين على المطارات تستدعي وحدة دولية استمرار فجر اليمن حتى استكمال تحرير الأراضي اليمنية22 أكتوبر 2026 00:13آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 00:14 الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي خلال اعتماد أوراق عدد من سفراءأأعدن:أخبار 24مليشيات الحوثيفجر اليمناليمنرشاد العليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةمركز الملك سلمان للإغاثة يوفّر مياه الشرب لـ595 نازحًا في عدنحزمة مشروعات تنموية سعودية لتعزيز الرعاية الصحية باليمنولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من الرئيس المصريالقوات اليمنية تنفذ 835 استهدافًا وتحيّد 285 حوثيًا