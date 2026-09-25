الرئيسية/دولياتالعليمي: هدفنا استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وصولًا إلى صنعاءالمعارك الوطنية الكبرى لا تُقاس بالتقدم أو التراجع المؤقت25 سبتمبر 2026 20:11آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 20:20رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليميأأعدن:أخبار 24رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمياليمنالشعب اليمنيالتعليقاتأأخبار ذات صلة مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي ضد المملكةالمملكة تؤكد أهمية العمل الجماعي لتعزيز الأمن المائي العالمي الربيعة: إصلاح العمل الإنساني يعزز القدرة على الصمودالمملكة تجدد دعمها للشعب الفلسطيني أمام "الأمم المتحدة"