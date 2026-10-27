الرئيسية/دولياتالعليمي يدعو أوروبا لحسم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابيةاستخدام كافة أدوات الضغط القانونية لوقف الاعتداءات الإرهابية27 أكتوبر 2026 21:01آخر تحديث : 27 أكتوبر 2026 21:10رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليميأأعدن:أخبار 24مليشات الحوثياليمنرشاد العليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية: تمثيل مليشيات الحوثي بجثامين شهدائنا جريمة نكراءوزير الدفاع يستعرض مع نظيره الإيطالي علاقات التعاون الدفاعي خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك ماليزياالعليمي: خدمات المملكة الإنسانية حاضرة بقلوب اليمنيين