الرئيسية/دوليات"العليمي" يدعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير والالتحاق بالقوات المسلحةالمعارك الوطنية الكبرى لا تُقاس بالتقدم أو التراجع المؤقت25 سبتمبر 2026 20:11آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 21:58رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليميأأعدن:أخبار 24رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمياليمنالشعب اليمنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةوصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزةأمير الشرقية ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ أحمد آل مكتوم تفعيل "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" عسكريًا قصف جوي لعناصر الحوثيين وخطوط إمدادهم في تعز