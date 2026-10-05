الرئيسية/دولياتالعليمي يطلق عملية "فجر اليمن" لتحرير صنعاء وإنهاء الانقلابأكد أن اليمن سيمضي نحو فجر جديد بإرادة شعبه ودعم الأشقاء والأصدقاء5 أكتوبر 2026 11:51آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 11:54رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليميأأعدن:أخبار 24الحرب على الحوثيينمجلس القيادة الرئاسي اليمنيالميليشيات الحوثيةرشاد العليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش اليمني يسيطر على باب المندب ويشنّ هجومًا على صنعاءاتفاقية لإنشاء وتشغيل مدرسة الرياض النموذجية في غزة خمس هزات أرضية في جنوب تركياالقيادة تهنئ رئيس العراق بذكرى اليوم الوطني لبلاده