الرئيسية/دولياتالعليمي يطلق عملية "فجر اليمن" لتحرير صنعاءأكد أن اليمن سيمضي نحو فجر جديد بإرادة شعبه ودعم الأشقاء والأصدقاء5 أكتوبر 2026 11:51آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 00:45رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليميأأعدن:أخبار 24الحرب على الحوثيينمجلس القيادة الرئاسي اليمنيالميليشيات الحوثيةرشاد العليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: تدمير منصة إطلاق باليستية في صنعاء بتوجيه الملك.. تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين"حلف مكة" يفعّل الردع الجماعي ويقرر نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكةالمملكة تجدد دعمها الكامل للمجلس الرئاسي اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة