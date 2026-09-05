الرئيسية/دولياتالقوات الأمريكية تستهدف 3 ناقلات نفط إيرانيةتصعيد جديد رداً على هجمات صاروخية إيرانية على سفن أمريكية5 سبتمبر 2026 18:03آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 12:47ناقلات نفط في الخليج العربيأأواشنطن:أخبار 24الاعتداء الإيرانيالقوات الأمريكيةصواريخ إيرانيةالجيش الامريكيالقيادة المركزية الامريكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالكويت تمنح إقامة تصل إلى 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهموزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيراني والباكستاني الأوضاع الإقليمية"أبراهام لينكولن" تغادر تايلاند بعد إجازة 5 أيام لطاقمها8 دول عربية وإسلامية تدين تحريض بن غفير وكاتس على تهجير الفلسطينيين