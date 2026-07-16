الرئيسية/دولياتالقوات الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران ترامب يؤكد أنه ما زال منفتحًا على الدبلوماسية مع إيران16 يوليو 2026 21:59آخر تحديث : 16 يوليو 2026 22:03القوات الأمريكية تقصف إيرانأأواشنطن:أخبار 24امريكادونالد ترامبايرانالبيت الابيضالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوريا تحبط تهريب أسلحة متطورة لحزب الله عبر الحدود العراقيةالمملكة تدين استمرار إيران في هجماتها على الكويت والبحرين والأردنوزير الدفاع يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفةأمريكا تمنع دخول القادمين من الكونغو مؤقتاً بسبب "إيبولا"