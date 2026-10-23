الرئيسية/دولياتالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 620 عنصرًا حوثيًاالعمليات استهدفت تجمعات ميليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها وتحركات قياداتها23 أكتوبر 2026 19:26آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 19:371:30أأعدن:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةالمحافظة تعزالميليشيات في اليمنالحوثيونفجر اليمنالعمليات العسكرية في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصسياسة حوثية ممنهجة تستهدف كسر هيبة مشايخ اليمنمقتل 6 وإصابة 28 في حادث إطلاق نار داخل كنيسة بالأردنوزير الخارجية يشارك في اجتماعين للرباعية بإسطنبولمباحثات سعودية روسية لتعزيز التعاون الإغاثى ومواجهة الكوارث