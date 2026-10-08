الرئيسية/دولياتالقوات المسلحة اليمنية تنفذ 1729 استهدافًا دقيقًا لمليشيا الحوثيأسفرت عن تحييد 1370 من عناصر المليشيا8 أكتوبر 2026 19:01آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 19:010:38أأعدن:أخبار 24مليشات الحوثيالقوات المسلحة اليمنيةفجر اليمنمليشيا الحوثيالعمليات العسكرية في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية وأمين عام الجامعة العربية يبحثان الأوضاع بالمنطقةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى نيبالالملك يدعو رئيس الإمارات للمشاركة بالقمة الخليجية الأوروبية الثانيةوزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون الأمني المستمر