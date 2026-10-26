الرئيسية/دولياتالقوات اليمنية تحيّد 382 حوثيًا وتدمّر وتعطب 140 آلية وسلاحًا ثقيلًانفذت القوات المسلحة اليمنية 1276 عملية استهداف 26 أكتوبر 2026 19:53آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 19:530:55أأعدن:أخبار 24عملية فجر اليمنميليشيا الحوثيتعزالقوات المسلحة اليمنيةالعمليات العسكرية في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستانالقيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الزلزال في باتشنوزير الدفاع ومسؤولان تركي وباكستاني يلتقون الرئيس الإيرانيوزير الخارجية يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي الأوضاع الإقليمية