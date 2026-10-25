الرئيسية/دولياتالقوات اليمنية: تحييد 218 حوثياً في 753 عملية خلال 24 ساعةوتدمير وإعطاب 78 عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة سلاح25 أكتوبر 2026 20:24آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 20:400:41الجيش اليمنيأأعدن:أخبار 24الجيش اليمنيمليشات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةصدور بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الجمهورية الهيلينية للمملكةخاصالحوثيون "قرامطة العصر الحديث" يستهدفون المقدسات ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليونانالنيابة العامة العُمانية تحذر من الإساءة للدول ورموزها عبر منصات التواصل